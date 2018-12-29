Сегодня запущен скорый поезд Баку-Гянджа-Баку

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустили новый скорый пассажирский поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщает Report, скорый поезд отправился с Бакинского железнодорожного вокзала в 09:00.

Время в пути поезда составит 4 часа 28 минут. Отметим, что первыми пассажирами поезда стали журналисты и группа депутатов. Гостей сопровождает председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

Напомним, что поезд останавливается на станциях Баладжары, Евлах и Горан. В составе из четырех вагонов 367 сидячих мест, в том числе первого класса (9 мест), бизнес-класса (62 места) и класса стандарт (296 мест). Проездные билеты продаются в железнодорожных кассах и онлайн на сайте.