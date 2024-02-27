О нас

Сапар Бектасов: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития Среднего коридора

Сапар Бектасов: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития Среднего коридора Необходимо воспользоваться потенциалом Среднего коридора, чтобы расширить транспортные перевозки в Европу через Кавказский регион.
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 13:55
Сапар Бектасов: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития Среднего коридора

Необходимо воспользоваться потенциалом Среднего коридора, чтобы расширить транспортные перевозки в Европу через Кавказский регион.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Сапар Бектасов на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

По его словам, для достижения поставленных целей необходимо разработать долгосрочную стратегию развития Среднего коридора до 2040 года и в последующие периоды.

Бектасов призвал Всемирный банк рассмотреть возможность разработки долгосрочной стратегии с учетом вероятных экономических и экологических изменений в будущем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Sapar Bektasov: Necessary to develop long-term strategy for development of Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Orta Dəhlizin uzunmüddətli inkişaf strategiyası ilə bağlı Dünya Bankına müraciət edib

Самое важное

Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию
22 февраля 2024 г. 02:32
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi