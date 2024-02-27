Сапар Бектасов: Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития Среднего коридора

Необходимо воспользоваться потенциалом Среднего коридора, чтобы расширить транспортные перевозки в Европу через Кавказский регион.

Необходимо воспользоваться потенциалом Среднего коридора, чтобы расширить транспортные перевозки в Европу через Кавказский регион.

Как сообщает Report, об этом сказал директор департамента транспортной политики Министерства транспорта Казахстана Сапар Бектасов на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

По его словам, для достижения поставленных целей необходимо разработать долгосрочную стратегию развития Среднего коридора до 2040 года и в последующие периоды.

Бектасов призвал Всемирный банк рассмотреть возможность разработки долгосрочной стратегии с учетом вероятных экономических и экологических изменений в будущем.