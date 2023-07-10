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Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку

Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку Капитан воздушного судна Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Хошимин (Вьетнам), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Инфраструктура
10 июля 2023 г. 09:36
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна Turkish Airlines, выполнявшего рейс Стамбул-Хошимин (Вьетнам), запросил экстренную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

По имеющейся информации, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Самолет Airbus A350 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 06:52 по местному времени. Сразу после приземления пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи и доставлен в одну из столичных клиник.

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Версия на английском языке Turkish Airlines plane makes emergency landing at Heydar Aliyev International Airport
Версия на азербайджанском языке "Türk Hava Yolları"nın təyyarəsi Bakıya təcili eniş edib

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