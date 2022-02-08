Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”

Завершение строительно-монтажных работ на таможенном посту ”Ханоба" Северного территориального Главного таможенного управления, расположенном на границе с Российской Федерацией, намечено на 2022 год.

Завершение строительно-монтажных работ на таможенном посту ”Ханоба" Северного территориального Главного таможенного управления, расположенном на границе с Российской Федерацией, намечено на 2022 год.

Об этом в интервью Report заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехдиев.

Председатель ГТК подчеркнул, что перемещение большей части грузов, перевозимых по транспортному коридору Север-Юг через таможенно-пограничные пункты “Самур”, “Яраг-Газмалар”, в последние годы привело к увеличению плотности потока в них.

По его словам, в связи с этим азербайджанская сторона обеспечивает пропуск в течение дня около 50 порожних грузовых транспортных средств через таможенные посты “Ширванлы” (Азербайджанская Республика) - “Ново-филя” (Российская Федерация), в интервале 09:00-18:00 часов: “По согласованию с российской стороной, с 8 октября 2021 года начат пропуск порожних грузовых транспортных средств в одном направлении, а со 2 ноября - в обоих направлении”.

Председатель комитета отметил, что на сегодняшний день с российской стороной продолжаются переговоры для обеспечения пропуска 150 порожних транспортных средств.

По его словам, для снижения пропускной нагрузки таможенного поста “Самур” было принято решение о реконструкции таможенного поста “Ханоба”: "В этом году планируется начать работу таможенно-пограничного пункта пропуска, что, в свою очередь, еще больше снизит загруженность пункта пропуска “Самур”, создаст условия для движения дополнительных грузовых транспортных средств в российском направлении, а также устранит плотность и очереди, возникающие при проезде грузовых транспортных средств”.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.