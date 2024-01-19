S&P: Контейнерные перевозки на маршруте Азия-Европа могут подорожать еще двое

Нарушение цепочки поставок из-за нападения хуситов на судоходство в Красном море вызвало рост фрахтовых ставок за последние недели примерно на 300% на наиболее пострадавших маршрутах, таких как Азия-Европа, и потенциально может снова удвоиться.

Нарушение цепочки поставок из-за нападения хуситов на судоходство в Красном море вызвало рост фрахтовых ставок за последние недели примерно на 300% на наиболее пострадавших маршрутах, таких как Азия-Европа, и потенциально может снова удвоиться.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings. По этому маршруту проходит около 10% мировой морской торговли.

Многие судоходные компании отдают приоритет безопасности и либо приостанавливают рейсы через Красное море и Аденский залив, либо переключаются на более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. По данным Clarksons Research, тоннаж контейнерных судов, пересекающих Красное море, столкнулся с резкой коррекцией, упав более чем на 80% во второй половине декабря по сравнению с первой половиной. Увеличение времени транзита вокруг Африки увеличивает расходы на топливо и экипаж, а также нарушает цепочки поставок. Например, направление контейнеровоза через мыс Доброй Надежды обычно добавляет дополнительные 10 дней к рейсам Восточная Азия-Северная Европа и две недели к рейсам Восточная Азия-Средиземноморье.

Увеличение продолжительности незапланированных рейсов и сбои в работе судоходной сети на фоне повышенной неопределенности сузило рынок судоходства— особенно для контейнеровозов.

Как отмечает S&P, увеличение тарифов за перевозку обеспечит неожиданную прибыль для морских лайнеров после резкого падения доходов перевозчиков в 2023 году, когда ставки резко нормализовались с рекордных максимумов, вызванных пандемией. "Мы ожидаем, что экспедиторы и авиаперевозчики также получат некоторую косвенную финансовую выгоду", - говорится в отчете.

Несмотря на их значительный рост, S&P не ожидает, что расходы на грузовые перевозки достигнут пика COVID, напротив они могут снизиться, начиная со второй половины года. "Экономическая ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2020-2021 годах, когда потребительский спрос на товары был исключительно высоким во время карантина, стимулированного мерами государственной поддержки. Сегодня расходы на материальные товары относительно слабы и более сбалансированы по отношению к услугам. Мы также не ожидаем сохранения баланса спроса и предложения на рынке контейнерных перевозок из-за значительных поставок новых судов. Текущий портфель заказов, который, по данным Clarksons Research, составляет 27% от общего мирового флота, предполагает, что общая мощность контейнерных лайнеров может вырасти на 7-8% в течение этого года (теми же темпами, что и в 2023 году)", - отмечается в отчете.

Танкеры и перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), перевозящие российскую нефть и катарский газ, судя по всему, не подверглись нападениям со стороны хуситов. "Мы полагаем, что это – в сочетании со способностью Саудовской Аравии перенаправить поставки нефти в Европу через свой терминал Янбу мощностью 7,5 млн баррелей в день к северу от Аденского залива – привело к тому, что рынки нефти и газа не учитывают значительные премии за риск. Это связано с тем, что, хотя транспортировка 12% доли Катара в европейском импорте СПГ (и 5% от общего потребления в Европе) через мыс Доброй Надежды обходится несколько дороже, риски физической нехватки газа в результате боевых действий в Аденском заливе остаются низкими. Что касается нефти, то этот рейс составляет менее 3% от общих затрат на нефть. По состоянию на 17 января цена на СПГ, доставленный в Европу, упала до 8 долларов США за тысячу кубических футов, что является шестимесячным минимумом и примерно уровнем середины 2021 года, до энергетического кризиса в Европе", - отмечает S&P.