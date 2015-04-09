Ряд сотрудников сферы строительства Азербайджана награжден почетными званиями - СПИСОК

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении ряда сотрудников сферы строительства почетными званиями в связи с профессиональным праздником "День строителя" и за развитие строительного комплекса страны.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, следующие лица награждены:

"Заслуженный инженер"

Абдуллаев Руфат Тофиг оглу

Дадашов Гариб Кямран оглу

Мехралыев Рафаил Иса оглу

Наджафов Джавид Хамис оглу

Насибов Эмин Садай оглу

Омаров Нусрат Байрам оглу

Пашаев Горхмаз Али оглу

Сираджлы Гейс Мамед оглу

Ширинов Манаф Исбендияр оглу

"Заслуженный журналист"

Аллахвердиев Зарбалы Мирза оглу.