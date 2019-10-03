Российские эксперты о стратегическом значении БТК для грузоперевозок по Евразии - МНЕНИЕ

Не так давно Россия объявила о своем решении перебросить часть грузоперевозок, включая контейнерные перевозки, по Транссибирской магистрали через Азербайджан и Грузию (по железной дороги Баку-Тбилиси-Карс) в Турцию и далее в Европу.

Какие перспективы обещает это решение и как отразится на конкурентоспособности маршрута?

Bir müddət öncə məlum oldu ki, Rusiya Azərbaycan və Gürcüstandan keçməklə (Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə) Türkiyəyə, oradan da Avropaya çatdırılma məqsədi ilə yük daşımalarının, o cümlədən konteyner daşımalarının bir hissəsini Trans-Sibir (Transsib) dəmir yolu xəttinə keçirməyi planlaşdırır.

Научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев, комментируя вопрос Report, заявил, что Российские железные дороги (РЖД) рассматривают азербайджанский транзит в Турцию и Иран как один из вариантов разгрузки основных мощностей.

"Фактически, Россия уже присоединилась к проекту Баку-Тбилиси-Карс. В мае этого года, в Анкаре главы железнодорожных компаний России, Турции и Азербайджана подписали трeхсторонний меморандум. Собственно тогда глава РЖД Олег Белозеров прямо заявил, что по коридору Баку-Тбилиси-Карс пойдут грузы из Южной Кореи, КНР и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), перевозимые по Транссибу.

Фактически, речь идет о двух грузопотоках. Первый - это преимущественно российские товары (уголь, лес, пшеница), поставляемые для турецких импортеров, а также частично речь идет и о китайском импорте. Ежегодно грузопоток между Россией и Турцией исчисляется порядка 6 млн тонн по прямому морскому сообщению, плюс к этому 20 млн тонн с использованием разных видов транспорта: автомобильными и транзитными европейскими железнодорожными магистралями (через Болгарию). РЖД планирует взять этот объем под свой контроль и поставлять грузы напрямую через БТК".

Научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев "Москва будет наращивать усилия для расширения азербайджанского транспортного хаба как по направлению БТК, так и по линии МТК "Север-Юг".

"Второй - это российские грузы, поставляемые в южном направлении и для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (на Транссиб приходится около 50% грузооборота России из стран АТР ). БТК может решить проблему сверхвысокой сезонной загруженности российских угольных терминалов на Дальнем Востоке и дефицита мощностей отгрузки зерновых терминалов в Черном море (три терминала в Новороссийске, и по терминалу в порту Кавказ и Тамань).

РЖД рассматривает азербайджанский транзит в Турцию и Иран как один из вариантов разгрузки основных мощностей. В этом плане Москва и Баку уже заявили о партнерском интересе. Создана совместная компания по перевозке зерна и пиломатериалов. Она является единственной в регионе, обладающей вагонным парком для перевозки зерновых. Это выгодно для бюджета Азербайджана, поскольку страна превращается в транзитера для российского зерна и леса. Москва будет наращивать усилия для расширения азербайджанского транспортного хаба как по направлению БТК, так и по линии МТК "Север-Юг", - добавил эксперт.

По мнению научного сотрудника Центра исследований Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислава Притчина, наличие такой развитой инфраструктуры, как БТК, очень благоприятно для инвестиционной привлекательности российских регионов.

"На начальном этапе отношение России к проекту было неоднозначным. Однако со временем практически не нашлось альтернативы такому серьезному инфраструктурному проекту, как БТК. В условиях планов по развитию Каспийского региона и таких крупных геополитических проектов, как Север-Юг, наличие подобной развитой инфраструктуры очень благоприятно для инвестиционной привлекательности российских регионов. Так, сегодня в Дагестане можно развивать экспортоориентированные экономические проекты с целью задействования инфраструктуры, связывающую Россию с Азербайджаном, а также с Турцией. На фоне намерения соединить БТК с инфраструктурой, которая в дальнейшем пойдет в ЕС, это еще одна возможность для экспорта".

Научный сотрудник Центра исследований Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин "БТК становится важным элементом с точки зрения использования возможностями маршрута китайскими экспортерами".

По словам эксперта, Азербайджан использует свою выгодную геополитическую позицию для того, чтобы способствовать развитию транзитных направлений: "В силу этого Азербайджан сам является активным игроком, инициирует подобные проекты, обеспечивает их финансирование. Так, Азербайджан предложил Ирану кредитовать строительство железной дороги в Иране, финального элемента коридора Север-Юг. Это демонстрирует политическую волю и экономическое стремление Азербайджана максимально быстро завершить все проекты для того, чтобы начать использовать свой транзитный потенциал. В тоже время когда проекты БТК и "Один пояс-один путь" достигли стадии практической реализации, они фактически стали элементами друг друга, и полностью гармонируют между собой. В целом экономические отношения Китая с Турцией и Ираном требуют прямой инфраструктуры. В этом смысле БТК становится важным элементом с точки зрения использования возможностями маршрута китайскими экспортерами".

Напомним, что 19 сентября ЗАО "Азербайджанские железные дороги" было принято в члены Координационного совета международной ассоциации по Транссибирским перевозкам.

Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб), Великий Сибирский Путь (историческое название) - железная дорога через Евразию, соединяющая Москву с крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами России. Длина магистрали 9288,2 км, это самая длинная железная дорога в мире. Результатом строительства транссибирской магистрали стала возникшая к 1905 году возможность впервые в истории следовать поездам только по рельсам, без использования паромных переправ, от берегов Атлантического океана (из Западной Европы) до берегов Тихого океана (до Владивостока). Транссиб соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, российские западные, северные и южные порты, а также железнодорожные выходы в Европу, с одной стороны, с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в Азию. Начальный пункт - станция Москва-Пассажирская-Ярославская. Конечный пункт - станция Владивосток. Пропускная способность - 100 млн тонн грузов в год.