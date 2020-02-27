Россия ограничит авиасообщение с Ираном

Россия с 28 февраля вводит временный запрет на регулярные и чартерные рейсы из РФ в Иран и обратно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, полеты продолжат только "Аэрофлот" и иранская Mahan Air, сообщили журналистам в Минтрансе.

Рейсы будут выполняться только в терминале F аэропорта Шереметьево.

На данный момент из российских авиакомпаний в Иран летает только "Аэрофлот", он выполняет по одному рейсу в сутки. Источник ТАСС, близкий к Минтрансу, уточнил, что иранские авиакомпании периодически выполняют чартерные рейсы в регионы РФ.

"С 00:00 часов 28 февраля вводится временный запрет на регулярные и чартерные рейсы с территории РФ на территорию Исламской Республики Иран и в обратном направлении. Запрет не распространяется на авиакомпании "Аэрофлот" и Mahan Air. Из Москвы в Исламскую Республику Иран и обратно они будут летать строго через терминал F международного аэропорта "Шереметьево", - сказали в Минтрансе.

Ранее были ограничены полеты в Китай. Также планируется, что с 1 марта на фоне распространения коронавируса будут закрыты рейсы в Южную Корею. Полеты в эти страны закрыты для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и иностранных национальных перевозчиков. Все их рейсы перенесены в изолированный терминал F Шереметьево.