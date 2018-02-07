Россия и Индия готовы помочь Ирану по транспортному коридору Север-Юг

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Россия и Индия готовы оказать Ирану помощь в развитии инфраструктуры, необходимой для полноценной работы международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report, об этом сказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк.

"Необходимо достроить порядка 180 километров железной дороги, однако этот участок проходит через сложный горный ландшафт. По поступающим сообщениям из Ирана мы видим, что вопрос строительства этой ветки постепенно решается. Россия и Индия готовы оказать Ирану поддержку в развитии необходимой инфраструктуры", - подчеркнул Тарасюк.

Транспортный коридор Север-Юг призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать до 5 млн тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 млн тонн.