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    ​Российская авиакомпания "Победа" заинтересована в полетах в Баку

    Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" может открыть рейсы в Баку. 

    Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр транспорта России Максим Соколов: "Это достаточно успешная компания, начавшая свою деятельность в прошлом году".

    "Только в течение одного года авиакомпания перевезла 3 млн. пассажиров. Сейчас компания планирует расширить направления полетов, в том числе, в зарубежные страны. Поэтому я считаю, что организацию полетов в Баку можно рассматривать в качестве перспективного направления", - отметил М.Соколов. 

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