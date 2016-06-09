​Российская авиакомпания "Победа" заинтересована в полетах в Баку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Российская низкобюджетная авиакомпания "Победа" может открыть рейсы в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр транспорта России Максим Соколов: "Это достаточно успешная компания, начавшая свою деятельность в прошлом году".

"Только в течение одного года авиакомпания перевезла 3 млн. пассажиров. Сейчас компания планирует расширить направления полетов, в том числе, в зарубежные страны. Поэтому я считаю, что организацию полетов в Баку можно рассматривать в качестве перспективного направления", - отметил М.Соколов.