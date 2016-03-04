​Росавиация намерена лишить "Ижавиа" допуска к выполнению полетов по маршруту Пермь-Баку

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Росавиация намерена лишить "Ижавиа" допуска к выполнению полетов из Перми в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Business Class, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) намерено отозвать допуски у авиакомпаний "Ижавиа" и "Когалымавиа" к выполнению рейсов из Перми по трем направлениям.

Так, "Ижавиа" может лишиться права летать из Перми в Баку, полученного в 2012 году, а "Когалымавиа" – в Бишкек и Ош. Допуск к полетам из столицы Прикамья по этим направлениям перевозчик получил в конце 2013 года. Информация об этом содержится в материалах, подготовленных Росавиацией для рассмотрения межведомственной комиссией по допуску перевозчиков к выполнению международных рейсов.

Причиной отзыва допуска во всех трех случаях является невыполнение полетов по заявленным направлениям в течение более одного сезона.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в ноябре прошлого года выполняли авиарейсы в аэропорт Пермь. По размещенной на сайте аэропорта Пермь официальной информации, авиарейс Пермь-Баку планируется осуществлять с 20 мая по 25 октября. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и пятницам, на самолетах EMB-190.