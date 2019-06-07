Qatar Airways будет просить компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX

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Авиакомпания Qatar Airways планирует обратиться к Boeing за компенсацией потерь, связанных с приостановкой полетов трех самолетов 737 MAX итальянской авиакомпанией Air Italy, мажоритарным акционером которой является катарский авиаперевозчик.

Как передает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявил глава группы Акбар аль-Бакер.

“В Qatar Airways мы не используем самолеты MAX - это коснулось наших инвестиций в Air Italy. У Air Italy есть три самолета MAX и их эксплуатация была приостановлена, так что это повлияло на нас”, - сказал аль-Бакер.

В 2017 году Qatar Airways приобрела 49% акций Air Italy, второго по величине авиаперевозчика Италии после Alitalia, которая, в свою очередь, частично принадлежит Etihad Airways.

“Boeing должен компенсировать нам приостановку полетов”, - сказал аль-Бакер, не уточнив потенциальную сумму.

Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX по всему миру была приостановлена, а авиакомпании начали расторгать многомиллионные контракты после катастроф в октябре и марте, в результате которых погибло почти 350 человек.