Qatar Airways будет просить компенсацию у Boeing из-за приостановки полетов 737 MAX

Авиакомпания Qatar Airways планирует обратиться к Boeing за компенсацией потерь, связанных с приостановкой полетов трех самолетов 737 MAX итальянской авиакомпанией Air Italy, мажоритарным акционером которой является катарский авиаперевозчик.
Как передает Report cо ссылкой на Reuters, об этом заявил глава группы Акбар аль-Бакер.
“В Qatar Airways мы не используем самолеты MAX - это коснулось наших инвестиций в Air Italy. У Air Italy есть три самолета MAX и их эксплуатация была приостановлена, так что это повлияло на нас”, - сказал аль-Бакер.
В 2017 году Qatar Airways приобрела 49% акций Air Italy, второго по величине авиаперевозчика Италии после Alitalia, которая, в свою очередь, частично принадлежит Etihad Airways.
“Boeing должен компенсировать нам приостановку полетов”, - сказал аль-Бакер, не уточнив потенциальную сумму.
Эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX по всему миру была приостановлена, а авиакомпании начали расторгать многомиллионные контракты после катастроф в октябре и марте, в результате которых погибло почти 350 человек.
Tural AsadiАвтор новости