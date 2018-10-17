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    Просел участок дороги по улице Самеда Вургуна

    © Report /Firi Salim

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Проседание дорожного полотна длиной 60 м и шириной 3 м зафиксировано по улице Самеда Вургуна.

    Об этом сообщил Report пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

    По его словам, сотрудники агентства провели осмотр территории: "Установлено, что на территории строится новое здание в рамках пилотного проекта. Строительные работы производились без предварительных расчетов. Для защиты дороги следовало построить опорную стену. В результате после дождей дорога просела. Сейчас оценивается нанесенный ущерб, который возместит строительная компания. Агентство приступило к восстановлению дороги". 

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