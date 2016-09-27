Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на улице Сахиль после ее реконструкции

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ 27 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проведенной на улице Сахиль после ее реконструкции.

Как сообщает Report, реконструкция улицы Сахиль показывает, что работы, проведенные в последние годы по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры в Сумгайыте, приобретают последовательный характер. Реконструированная улица Сахиль представляет важное значение с точки зрения развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сумгайыта.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работе, проведенной по реконструкции улицы. Сообщалось, что реконструкционные работы осуществлены на высоком уровне и за короткое время. Протяженность улицы составляет 7,5 км. Эта дорога была проложена в начале 1980-х годов. Ремонтно-строительные работы здесь начались в ноябре прошлого года. Ширина дороги была расширена в среднем на 8-13 м, а площадь доведена до 112 тыс. кв. м. 4 тыс. м дороги было заасфальтировано за счет ОАО "Азерйолтикинти", а 3500 м - за счет внутренних возможностей.

Вдоль дороги по обеим сторонам установлены тротуары для свободного передвижения населения, во многих местах созданы уголки отдыха, высажены декоративные деревья и цветочные кустарники. В целях безопасности заново построены и покрыты аглаем опорные стены, ограждения. Объекты, расположенные по улице, отремонтированы, вдоль дороги смонтирована новая система освещения. На этой дороге впервые в городе Сумгайыт проложена специальная полоса для движения на велосипедах. Реконструкция, проведенная на улице Сахиль, обеспечит как комфортное движение автомобилей, так и безопасное передвижение пешеходов.