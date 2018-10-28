Президент Ильхам Алиев открыл автомобильную дорогу Гах-Гыпчаг-Агязы

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ 28 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы.

Как сообщает Report, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Капитальная реконструкция автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы осуществлена согласно соответствующему Распоряжению Президента Ильхама Алиева. Соединив 13 населенных пунктов, дорога обеспечит удобное передвижение проживающих здесь 4-х тысяч человек, сыграет важную роль в безопасном движении транспортных средств.

Было отмечено, что протяженность автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы составляет 44,5 километра, а ширина проезжей части - 6-7 метров. Из-за того, что дорога долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта дорожное покрытие и основа дороги, в том числе земляное полотно, под воздействием селевых вод были размыты и подверглись деформации, а на проезжей части появились выпуклости и рытвины. Строительство двухполосной дороги, относящейся соответственно к третьей и четвертой техническим категориям, проведено с высоким качеством, в соответствии со всеми техническими требованиями и последовательностью. В рамках проекта в необходимых местах проложены водоотводные трубы, установлены сигнальные столбы и информационные щиты, нанесена дорожная разметка. В ходе строительных работ на въезде в город Гах, на участке, проходящем по склону горы, из речного камня построена опорная стена протяженностью 2250 метров. Кроме того, отремонтированы два моста общей протяженностью 69 метров.

Строительство автомобильной дороги, улучшив транспортное сообщение 13 населенных пунктов с районным центром, также сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в этом регионе. Реконструкция этой дороги на современном уровне не только значительно улучшит грузовые и пассажирские перевозки, позволит удобно транспортировать на рынки выращиваемую продукцию, но и послужит укреплению туристического потенциала региона. В то же время это будет способствовать повышению социального благосостояния населения, проживающего вдоль дороги. А ответвление этой дороги от автомобильной дороги республиканского значения Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией еще больше повысит ее социальное и экономическое значение.

Глава государства был проинформирован о капитальном ремонте участка Загатала-Балакен-Мазымчай, охватывающего 124-164-километровую часть автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией. Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, капитальный ремонт этой дороги проведен с высоким качеством. Протяженность капитально отремонтированной дороги составляет 40 километров, а ширина – 13 метров, включая обочины по обоим сторонам шириной 2 метра каждая и проезжую часть, ширина которой доведена до 9 метров. В соответствии с проектом также капитально отремонтированы 5 автомобильных мостов, расположенных на дороге. Для отвода вод под дорогой установлены 68 единиц железобетонных труб различного размера. Все работы выполнены с соблюдением технологической последовательности.

Дорога Загатала-Балакен-Мазымчай, являющаяся составной частью капитально отремонтированной автомобильной дороги Евлах-Загатала-Грузия, проходя через административную территорию двух районов с населением более 100 тысяч человек, соединяет 16 населенных пунктов. Проведение ремонтных работ облегчит передвижение не только населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных вблизи дороги, но и всех граждан, пользующихся дорогой, намного упростит грузовые и пассажирские перевозки в направлении Грузии и в обратном направлении, внесет существенный вклад в развитие сельского хозяйства и туризма.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о реконструкции участка Гах-Загатала автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала. Дорога Гах-Загатала, являющаяся частью автомобильной дороги республиканского значения Гораган-Гах-Загатала, строится в рамках Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах. Она берет начало с 14-го километра автомобильной дороги Гораган-Гах-Загатала – на въезде в город Гах и тянется до 125-го километра автомобильной дороги Евлах-Загатала- государственная граница с Грузией. Дорога общей протяженностью 29,8 километра реконструирована в соответствии с третьей технической категорией. Общая ширина двухполосной дороги составляет 12 метров.

В рамках проекта построены 52 единицы водоотводных труб, бетонный канал, проведены дренажные работы, перенесены коммуникационные и водные линии, в четырех местах сооружены переходы для животных. В ходе ремонтных работ построены железобетонные мосты над рекой Гум протяженностью 23,2 метра и над рекой Сюзгяндж – протяженностью 46 метров. А на мостах над реками Дарна, Атагар, Мухах и Лекит проведены капитальный ремонт и укрепительные работы.

Автомобильная дорога Гах-Загатала пролегает по южному склону гор Большого Кавказа и является частью самого крупного туристического маршрута страны. Дорога, в частности, позволит улучшить транспортное обслуживание 22-х населенных пунктов Гахского и Загатальского районов с населением 37 тысяч человек. Кроме того, значительно сократится расстояние дороги между Гахским и Загатальским районами.

Затем Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Гах-Гыпчаг-Агязы.

В заключение было сделано фото на память.