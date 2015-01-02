​Президент Ильхам Алиев осмотрел новый пассажирский лайнер “Boeing-787-8”

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Баку. 02 января. REPORT.AZ/Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в Международном аэропорту Гейдар Алиев посмотрели новый пассажирский самолет «Boeing-787-8», принадлежащий Закрытому акционерному обществу «AzərbaycanHavaYolları».

Как сообщает Report, президент Закрытого акционерного общества «AZAL» Джахангир Аскеров проинформировал главу государства о новом самолете.

«Boeing-787-8» Dreamliner является одним из современнейших воздушных судов. Лайнер, объединяющий в себе последние технические достижения, позволяет совершать полеты на более дальние расстояния. Благодаря применению новейших технологий самолет выгоден в эксплуатации, экономичен в использовании топлива, в нем имеются комфортные условия для пассажиров. Этот лайнер отличается от других воздушных судов как по техническим, так и по эксплуатационным параметрам. Он весит меньше, чем аналогичные лайнеры. Несмотря на это, дальность его полетов и грузоподъемность выше, чем у других самолетов, при том, что он расходует топлива на 20 процентов меньше. Широкофюзеляжный авиалайнер «Boeing-787-8» Dreamliner вмещает 210 пассажиров. Самолет, способный совершать 15-часовой беспосадочный полет, может преодолевать расстояние в 15 тысяч 700 километров. По этим показателям Dreamliner является лидером среди современных пассажирских авиалайнеров. В салоне «Лайнера мечты» имеются три вида сидений, которым соответствуют различные классы услуг. Все аэронавигационные системы самолета и аудиовидеосистемы пассажирского салона созданы на основе новейших технологий. На первом этапе на этом самолете будут осуществляться полеты из Баку в Пекин, Лондон и ряд других европейских городов. Начиная с летнего сезона 2015 года ожидается эксплуатация этих воздушных судов на рейсах в Нью-Йорк и новых воздушных линиях.

На пространстве СНГ и среди ряда восточных стран такой воздушный лайнер впервые завезен в Азербайджан. В последние годы в сфере гражданской авиации, как и в других областях, наблюдается успешное развитие. Это развитие наглядно проявляется как в строительстве новых аэровокзальных комплексов, так и в приобретении новых современных воздушных судов. С этой точки зрения пополнение авиапарка Закрытого акционерного общества «AzərbaycanHavaYolları» современными пассажирскими самолетами «Boeing-787-8» Dreamliner имеет важное значение. Достижения «AzərbaycanHavaYolları» и, в целом, гражданской авиации являются результатом непосредственного внимания и заботы Президента Ильхама Алиева об этой сфере.