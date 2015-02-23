​Председатель Государственного таможенного комитета примет граждан в Имишли

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев примет граждан в городе Имишли 27 февраля в 11:00 часов.

Как сообщили Report из пресс-службы ГТК, на приеме могут участвовать жители Имишлинского, Бейлаганского, Физулинского, Агджабединского районов. Здесь будут выслушаны и рассмотрены обращения, связанные с таможенными вопросами.

Желающие должны записаться на прием до 11:00 часов 26 февраля через "горячую линию", либо связаться по телефонам Государственного таможенного комитета (контактный телефон (012) 404-22-00) и Таможенного управления "Худаферин" (контактный телефон (021) 222-24-84).