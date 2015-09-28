В бакинском метро молодой человек упал на рельсы

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в 12:50 на станции метро "Нариман Нариманов" одному из пассажиров стало плохо. Потерявший сознание Октай Пашаев 1987 г.р. упал на рельсы.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

После вмешательства врачей молодой человек пришел в себя. Он сказал, что у него бывают спазмы сосудов головного мозга. На станции метро О.Пашаеву стало плохо, и, потеряв равновесие, он упал на рельсы.