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    В бакинском метро молодой человек упал на рельсы

    Причиной обморока стал спазм сосудов головного мозга

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в 12:50 на станции метро "Нариман Нариманов" одному из пассажиров стало плохо. Потерявший сознание Октай Пашаев 1987 г.р. упал на рельсы.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Насими Пашаев.

    После вмешательства врачей молодой человек пришел в себя. Он сказал, что у него бывают спазмы сосудов головного мозга. На станции метро О.Пашаеву стало плохо, и, потеряв равновесие, он упал на рельсы.

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