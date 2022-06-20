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Посредством миль-муганского коллектора промыто 262 тыс. га засоленных почв

Посредством миль-муганского коллектора промыто 262 тыс. га засоленных почв В результате ввода в эксплуатацию Главного миль-муганского коллектора на сегодняшний день промыто 262 тыс. гектаров засоленных почв.
Инфраструктура
20 июня 2022 г. 10:26
Посредством миль-муганского коллектора промыто 262 тыс. га засоленных почв

В результате ввода в эксплуатацию Главного миль-муганского коллектора на сегодняшний день промыто 262 тыс. гектаров засоленных почв.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство".

По информации, сейчас на землях на правом и левом берегах коллектора выращиваются сельскохозяйственные культуры.
В прошлом году через коллектор в Каспийское море поступило 1,65 млрд кубометров соленой воды, содержание минеральных веществ в которой составило 5-6 миллиграммов на литр.

Общая протяженность Главного миль-муганского коллектора составляет 141 километр.

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Версия на азербайджанском языке Mil-Muğan Kollektoru vasitəsilə 262 min hektar şoran torpaq yuyulub

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