Посредством миль-муганского коллектора промыто 262 тыс. га засоленных почв

В результате ввода в эксплуатацию Главного миль-муганского коллектора на сегодняшний день промыто 262 тыс. гектаров засоленных почв.

В результате ввода в эксплуатацию Главного миль-муганского коллектора на сегодняшний день промыто 262 тыс. гектаров засоленных почв.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство".

По информации, сейчас на землях на правом и левом берегах коллектора выращиваются сельскохозяйственные культуры.

В прошлом году через коллектор в Каспийское море поступило 1,65 млрд кубометров соленой воды, содержание минеральных веществ в которой составило 5-6 миллиграммов на литр.

Общая протяженность Главного миль-муганского коллектора составляет 141 километр.