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    ​Польская компания принимает участие в строительстве депо Бакинского метрополитена

    Сотрудничество предполагает строительство испытательных путей

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Польская компания Tines Capital Group S.A. принимает участие в строительстве депо "Нариманов" ЗАО "Бакинский метрополитен". Сотрудничество предполагает разработку проектной документации и строительство испытательных путей.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор компании по восточным рынкам Влодзимеж Черлюнкаевич на проходящем в Баку семинаре "Made in Poland - возможности сотрудничества с компаниями Азербайджана".

    По его словам, протяженность этих путей составляет 1 250 метров.

    "В проекте компания представит 3 путевые развязки, контактные рельсы и системы сигнализации, централизации и блокировки. Также запланированы поставки элементов строительных конструкций верхних путей", - сообщил В.Черлюнкаевич. 

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