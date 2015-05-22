​Польская компания принимает участие в строительстве депо Бакинского метрополитена

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Польская компания Tines Capital Group S.A. принимает участие в строительстве депо "Нариманов" ЗАО "Бакинский метрополитен". Сотрудничество предполагает разработку проектной документации и строительство испытательных путей.

Как сообщает Report, об этом заявил директор компании по восточным рынкам Влодзимеж Черлюнкаевич на проходящем в Баку семинаре "Made in Poland - возможности сотрудничества с компаниями Азербайджана".

По его словам, протяженность этих путей составляет 1 250 метров.

"В проекте компания представит 3 путевые развязки, контактные рельсы и системы сигнализации, централизации и блокировки. Также запланированы поставки элементов строительных конструкций верхних путей", - сообщил В.Черлюнкаевич.