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Пилоты American Airlines сообщили о всплеске проблем в сфере безопасности

Пилоты American Airlines сообщили о всплеске проблем в сфере безопасности Пилоты авиакомпании American Airlines сообщают о "серьезном всплеске" проблем в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.
Инфраструктура
16 апреля 2024 г. 17:45
Пилоты American Airlines сообщили о всплеске проблем в сфере безопасности

Пилоты авиакомпании American Airlines сообщают о "серьезном всплеске" проблем в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.

Как передает Report, об этом пишет газета New York Post со ссылкой на письмо профсоюза.

По данным газеты, профсоюз Allied Pilots Association 16 апреля направил своим членам письмо, поднимая вопрос о "проблематичных тенденциях" и отмечая "значительный всплеск проблем, касающихся безопасности и эксплуатации".

"В письме обращалось внимание на инциденты, когда в нишах шасси оставляли инструменты... Авиакомпания увеличила время между плановыми проверками и прекратила ночное техобслуживание, если самолет не требует особого внимания", - пишет издание.

В письме также говорилось о том, что авиакомпания теперь проводит "сокращенные" тестовые полеты на самолетах, которые вернулись в эксплуатацию после капитального ремонта или долгого простоя.

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