Пассажироперевозки в районы будут осуществляться по специальным правилам

В случае обнаружения пассажира с симптомами коронавируса, водители будут проинструктированы о правилах поведения

Согласно решению, обнародованному Оперативным штабом при Кабинете министров, с 31 мая в Азербайджане будут полностью возобновлены междугородние и межрайонные пассажироперевозки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Автовокзалы и компании-перевозчики незамедлительно начали соответствующую подготовку и к 31 мая будут полностью готовы к обслуживанию пассажиров.

Безопасная перевозка пассажиров будет осуществляться в соответствии со специальной инструкцией, разработанной Государственной службой автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

В функционирующих на территории страны 56 автовокзалах и автостанциях будет проводиться ежедневная дезинфекция транспортных средств, а также территории автовокзалов и залов ожидания.

С целью устранения плотности будет обеспечена перевозка в соответствии с пассажиропотоком. В случае обнаружения пассажира с симптомами коронавируса, водители будут проинструктированы о правилах поведения.

Будет обеспечен контроль наличия у водителей признаков коронавируса во время начала работы и после нее, в случае выявления заболевания, эти лица будут отстранены от управления автобусом, будут приняты соответствующие меры.

Водителям будут выдаваться дезинфицирующий спиртосодержащий гель-раствор, одноразовые перчатки и маски.

Будет организовано ограничение использования внутренних систем охлаждения и отопления автобусов, работающих по принципу вентиляции. При проведении уборки в автобусах будет осуществляться контроль за тем, чтобы окна были закрыты, а при перевозке пассажиров - максимально открыты для проветривания салона.