Отремонтировано сухогрузное судно "Маэстро Ниязи"

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также механизмы (насосы) и воздушные компрессоры

Завершился ремонт сухогрузного судна "Маэстро Ниязи" Транспортного флота Азербайджанского каспийского морского пароходства (ASCO).

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

На судоремонтно-строительном заводе "Зых" отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, а также механизмы (насосы) и воздушные компрессоры. Наряду с этим, на судне произведена установка труб, электромонтаж, а также работы по автоматике и сварке корпуса.

Помимо этого, подводная и надводная часть судна, грузовые отсеки, крышки, якорные цепи и якоря были полностью очищены абразивным песком и покрашены. Жилые и служебные помещения отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После завершения ремонта, судно успешно прошло тестирование и передано в эксплуатацию.

Длина судна с грузоподъемностью 5 500 тонн, составляет 140,33 метра, ширина — 16,5 метра.