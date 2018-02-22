Определены новые требования к строительству в 9 районах столицы

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменения в решение «Об ускорении социально- экономичсекого развития Сураханинского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Сабаильского, Пираллахинского, Хазарского районов Баку».

Как передает Report, соответствующее решение подписал заместитель премьер-министра Абид Шарифов.

Согласно изменению, перед тем, как приступить к строительству в указанных районах, при выдаче разрешения на строительство необходимо обеспечить выполнение требований законодательства связанных с соответствием расположения строящихся зданий с документами территориальной планировки, а также связанных с котролем выполнения норм и правил градостроительства, количества этажей строящихся зданий и норм застроенности территории, обеспечения выполнения норм по озеленению населенных пунктов, в то же время связанных с размещением необходимых объектов социального назначения.