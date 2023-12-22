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ООН поддержит проектирование двух сел на освобожденных территориях

ООН поддержит проектирование двух сел на освобожденных территориях Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) примет участие в проектировании двух сел на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 14:12
ООН поддержит проектирование двух сел на освобожденных территориях

Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) примет участие в проектировании двух сел на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

По его словам, одно из сел, которое будет спроектировано UN-Habitat, расположено в горной местности, а другое - в равнинной.

Гулиев подчеркнул, что по инициативе UN-Habitat начата разработка международного руководства по "Умным городам". В этих целях сформирована экспертная группа, в которую входят два азербайджанских специалиста.

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