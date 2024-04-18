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Объявлен объем водных ресурсов Нахчывана

Объявлен объем водных ресурсов Нахчывана В водохранилищах Нахчыванской Автономной Республики в январе-марте текущего года собрано 156,35 млн кубометров водных ресурсов.
Инфраструктура
18 апреля 2024 г. 12:24
Объявлен объем водных ресурсов Нахчывана

В водохранилищах Нахчыванской Автономной Республики в январе-марте текущего года собрано 156,35 млн кубометров водных ресурсов.

Об этом местному бюро Report сообщили в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" автономной республики.

За январь-март водопользователям передано 1,52 млн кубометров воды, а орошено 1 247 га земель.

За отчетный период построено 1,7 км противопаводковых отводных дамб, очищено от ила 84,89 км бетонно-земляных каналов, 63,02 км промежуточных канав, 14,2 км коллекторов, построено 14,2 км труб питьевой воды, 0,04 км труб сточных вод, 0,15 км оросительных труб, 0,1 км каптажей, отремонтированы и восстановлены 5,29 км водопроводов питьевой воды, 0,31 км канализационных сетей, 1,55 км оросительных трубопроводов, 2,17 км напорных трубопроводов, 1,7 км каптажей.

Также в целях предотвращения засоления почвы в ряде районов коллекторы очищены от ила. В некоторых районах засоление предотвращено за счет снижения уровня грунтовых вод.

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