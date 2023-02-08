Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута

Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) обсудила утвержденные тарифные ставки и план грузоперевозок на 2023 год.

Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) обсудила утвержденные тарифные ставки и план грузоперевозок на 2023 год.

Об этом Report сообщили в ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что в Казахстане состоялось общее собрание Объединения юридических лиц (ОЮЛ) Международной ассоциации ТМТМ и заседание рабочей группы по развитию ТМТМ.

В двухдневном заседании с участием соответствующих структур Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Румынии приняла участие делегация ASCO во главе с заместителем председателя Зауром Нагиевым.

На общем собрании был рассмотрен отчет об итогах деятельности ОЮЛ за 2022 год, а также вопросы приема новых ассоциативных членов.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечения на этот маршрут большего грузопотока.

В конце заседания был подписан соответствующий протокол.