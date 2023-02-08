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Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута

Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) обсудила утвержденные тарифные ставки и план грузоперевозок на 2023 год.
Инфраструктура
8 февраля 2023 г. 14:49
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута

Международная ассоциация Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) обсудила утвержденные тарифные ставки и план грузоперевозок на 2023 год.

Об этом Report сообщили в ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Сообщается, что в Казахстане состоялось общее собрание Объединения юридических лиц (ОЮЛ) Международной ассоциации ТМТМ и заседание рабочей группы по развитию ТМТМ.

В двухдневном заседании с участием соответствующих структур Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Румынии приняла участие делегация ASCO во главе с заместителем председателя Зауром Нагиевым.

На общем собрании был рассмотрен отчет об итогах деятельности ОЮЛ за 2022 год, а также вопросы приема новых ассоциативных членов.

В ходе обсуждений была подчеркнута необходимость эффективного использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута, привлечения на этот маршрут большего грузопотока.

В конце заседания был подписан соответствующий протокол.

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Версия на английском языке ФотоTariff rates on Trans-Caspian International Transport Route discussed in Kazakhstan 
Версия на азербайджанском языке ФотоTransxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutun tarif dərəcələri müzakirə edilib

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