Объем перевалки грузов в Бакинском порту увеличился на 44%

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Объем грузоперевалок (за исключением нефтепродуктов) через ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" вырос в годовом сравнении на 43,5% и составил 1,9 млн тонн в первом полугодии года.

Как сообщили Report из порта, на транзитные грузы приходится 89% общего объема грузоперевалок.

Перевалка вагонов из нового паромного терминала в Аляте увеличилась на 35,2% и составила 21 775 единиц. Из них 10 041 вагонов (46,1%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 5 773 вагонов (26,5%) - Баку-Актау-Баку, 5 961 вагонов (27,4%) – Баку-Курик-Баку. Пассажироперевозки по обоим направлениям (Туркменистан, Казахстан) в годовом исчислении выросли на 50% – до 14 478 человек.

Наибольший рост приходится на перевалку колесной техники, в частности, крупнотоннажных транспортных средств (TIR). Так, их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 53,7% и достигло 16 204. Из них 10 154 единиц (62,7%) следовало по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 6 050 (37,3%) - Баку-Актау-Баку.

В первом полугодии 2017 года количество грузов, переваливаемых через основной грузовой терминал в Баку, увеличилось на 5% - до 290 тыс. тонн. Большая часть пришлась на транзитные контейнеры и другие грузы.