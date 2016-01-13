​ОАО "Ремонт судов" ликвидирован

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидировано ОАО "Ремонт судов", находящееся в составе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, общество ликвидировано без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства другому юридическому лицу.

Кредиторы могут предъявить свои требования до 7 марта 2016 года по адресу: г.Баку, Сабаильский район, ул. М.Расулзаде, 5.

Напомним, что 28 декабря в административном здании ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" состоялось внеочередное заседание акционеров ОАО. На собрании был рассмотрен вопрос ликвидации компании и назначения ликвидатора.