Названы причины перебоев водоснабжения в столице

Названы причины перебоев водоснабжения в некоторых районах Баку и Абшеронского полуострова в связи с аварией на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку.

Названы причины перебоев водоснабжения в некоторых районах Баку и Абшеронского полуострова в связи с аварией на магистральном водопроводе Огуз-Габала-Баку.

В ответ на запрос Report в Объединенной службе водоснабжения сообщили, что при таких авариях больше всего времени уходит не на ремонт, а на полное опорожнение и повторное заполнение трубопровода с учетом давления.

В Объединенной службе водоснабжения сообщили, что каждый из этапов — опорожнение и повторное заполнение трубопровода — занимает более 24 часов и проводится под строгим контролем и с соблюдением мер безопасности. Во время аварии водоснабжение потребителей обеспечивается с перебоями за счет альтернативных источников. Аварийная бригада продолжает работы по устранению неисправности.

Отмечается, что водопровод выполнен из стекловолоконных (GRP) труб, устойчивых к коррозии, однако из-за высокой чувствительности к гидравлическим и механическим нагрузкам возможны локальные повреждения.

Из-за аварии на водопроводе Огуз-Габала-Баку в ряде районов Баку и на Абшеронском полуострове возможны временные перебои. Подача воды в обычном режиме возобновится с 20 июня.