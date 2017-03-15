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    Названо количество зданий, которые снесут в первом микрорайоне Баку

    С указанной территории переселят 1 729 семей
    © Report.az

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Согласно предварительным исследованиям, в связи с предстоящими в 1-м микрорайоне Баку работами по реконструкции на этой территории снесут 34 здания".

    Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замначальника Госагентства по контролю за безопасностью строительства при МЧС Эльхан Асадов.

    По его словам, количество новых зданий не превысит 30-ти и они будут состоять из 1-2 блоков: "То есть возрастет количество этажей. На свободной территории будет создан парк и увеличится площадь, предназначенная для общего пользования людей. То есть расширится зеленая зона. С указанной территории переселят 1 729 семей". 

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