Названо количество зданий, которые снесут в первом микрорайоне Баку

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Согласно предварительным исследованиям, в связи с предстоящими в 1-м микрорайоне Баку работами по реконструкции на этой территории снесут 34 здания".

Как передает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал замначальника Госагентства по контролю за безопасностью строительства при МЧС Эльхан Асадов.

По его словам, количество новых зданий не превысит 30-ти и они будут состоять из 1-2 блоков: "То есть возрастет количество этажей. На свободной территории будет создан парк и увеличится площадь, предназначенная для общего пользования людей. То есть расширится зеленая зона. С указанной территории переселят 1 729 семей".