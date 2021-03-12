О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названа последняя ситуация на дороге Баку-Шамахы

Названа последняя ситуация на дороге Баку-Шамахы Данная проблема наблюдается только в направлении Шамахинского района
Инфраструктура
12 марта 2021 г. 16:32
Названа последняя ситуация на дороге Баку-Шамахы

На 39-45-километровом участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах в связи с неустойчивыми погодными условиями возникли затруднения в движении автотранспорта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Хотя с ночи на данном участке к расчистке снега была привлечена специальная техника, в результате сильного ветра снег с обочин вновь сметает на проезжую часть.

Данная проблема наблюдается только в направлении Шамахинского района.

Железобетонные барьеры, установленные на дороге, препятствуют попаданию снега на дорогу в противоположном направлении. По этой причине при содействии Главного управления Государственной дорожной полиции на 6 км магистрали было обеспечено временное двустороннее движение.

В настоящее время на 39-45 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах продолжаются мероприятия по очистке снега", - заявили в ведомстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Şamaxı yolunda son vəziyyət açıqlanıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

ВБ отчитался о реформах в сфере юстиции в Азербайджане
ВБ отчитался о реформах в сфере юстиции в Азербайджане
12 марта 2021 г. 15:45
Дорожная полиция призвала некоторых водителей не выходить на дорогу в гололед
Дорожная полиция призвала некоторых водителей не выходить на дорогу в гололед
12 марта 2021 г. 11:14
Продукция SOCAR Polymer экспортируется в Россию и Казахстан
ФотоПродукция SOCAR Polymer экспортируется в Россию и Казахстан
12 марта 2021 г. 10:43
На улицах и проспектах Баку пробки
ФотоНа улицах и проспектах Баку пробки
12 марта 2021 г. 09:54
Доходы Бакинского порта выросли на 37%
Доходы Бакинского порта выросли на 37%
11 марта 2021 г. 16:52
Репортаж с первого в мире танкера-музея в Баку
ФотоРепортаж с первого в мире танкера-музея в Баку
11 марта 2021 г. 16:16
Официальное заявление о крушении поезда в Сумгайыте
Официальное заявление о крушении поезда в Сумгайыте
10 марта 2021 г. 17:01
ВБ оценил реформы в дорожном секторе Азербайджана
ВБ оценил реформы в дорожном секторе Азербайджана
10 марта 2021 г. 13:51
В Баку в прошлом году обновлено 45% автобусного парка
В Баку в прошлом году обновлено 45% автобусного парка
10 марта 2021 г. 12:56
Турецкий лоукостер будет летать в Баку
Турецкий лоукостер будет летать в Баку
10 марта 2021 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi