Названа последняя ситуация на дороге Баку-Шамахы

Данная проблема наблюдается только в направлении Шамахинского района

На 39-45-километровом участке автодороги Баку-Шамахы-Евлах в связи с неустойчивыми погодными условиями возникли затруднения в движении автотранспорта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Хотя с ночи на данном участке к расчистке снега была привлечена специальная техника, в результате сильного ветра снег с обочин вновь сметает на проезжую часть.

Данная проблема наблюдается только в направлении Шамахинского района.

Железобетонные барьеры, установленные на дороге, препятствуют попаданию снега на дорогу в противоположном направлении. По этой причине при содействии Главного управления Государственной дорожной полиции на 6 км магистрали было обеспечено временное двустороннее движение.

В настоящее время на 39-45 км автодороги Баку-Шамахы-Евлах продолжаются мероприятия по очистке снега", - заявили в ведомстве.