О нас

Начат капитальный ремонт автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли

Начат капитальный ремонт автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли в Шабранском районе.
Инфраструктура
13 февраля 2024 г. 12:16
Начат капитальный ремонт автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли в Шабранском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Автодорога Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли начинается с 11-го км автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией и соединяет 3 населенных пункта Шабранского района.

По информации ведомства, дорога протяженностью 11,5 км реконструируется в соответствии со 4 техническим уровнем. По завершении работ, дорога будет расширена на 10 км.

Также запланирован ремонт моста через канал "Хан архы".

Работы выполняются согласно графику. На участок привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalıq‒Daşlıyataq‒Günəşli avtomobil yolunun əsaslı təmirinə başlanılıb

Самое важное

Судьи Конституционного суда удалились на совещание для принятия решения по выборам
ФотоСудьи Конституционного суда удалились на совещание для принятия решения по выборам
13 февраля 2024 г. 12:10
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост
ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост
13 февраля 2024 г. 10:10
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 19:48
Министр обороны Турции поздравил президента Ильхама Алиева
Министр обороны Турции поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 18:43
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева
Президент Латвии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 18:26
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
Президент Азербайджана направил поздравительное письмо иранскому коллеге
11 февраля 2024 г. 11:32
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
Жапаров: Мы готовы к продолжению совместной работы по углублению всестороннего сотрудничества с Азербайджаном
9 февраля 2024 г. 21:52
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
Садыр Жапаров поздравил президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 20:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi