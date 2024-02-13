Начат капитальный ремонт автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли в Шабранском районе.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автодороги Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли в Шабранском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Автодорога Агалыг-Дашлыятаг-Гюнешли начинается с 11-го км автодороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией и соединяет 3 населенных пункта Шабранского района.

По информации ведомства, дорога протяженностью 11,5 км реконструируется в соответствии со 4 техническим уровнем. По завершении работ, дорога будет расширена на 10 км.

Также запланирован ремонт моста через канал "Хан архы".

Работы выполняются согласно графику. На участок привлечено необходимое количество рабочей силы и техники.