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    На трассе Бузовна-Мардакян проводятся ремонтные работы

    На проезжей части дороги проводится ремонт основания дороги

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку на отрезке автомобильной дороги протяженностью 500-600 метров, ведущей из поселка Бузовна к Мардакянскому кругу, проводятся ремонтные работы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    "На участке дороги протяженностью 500-600 метров, ведущей из поселка Бузовна к Мардакянскому кругу, проводится ремонт основания дороги. Эти работы планируется завершить в ближайшее время", - заявили в компании. 

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