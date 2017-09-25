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    На строительство дороги в Нефтчале выделено 21,5 млн манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал 25 сентября распоряжение

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 25 сентября распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы Нефтчалинского района.

    Как сообщает Report, в целях завершения строительства автомобильной дороги Шоркенд-Бешталы-Банка-Ширванлы, соединяющей 21 населенный пункт с населением тридцать семь тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 21,5 миллиона (двадцать один миллион пятьсот тысяч) манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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