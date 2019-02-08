На строительство автомобильной дороги в Исмаиллы выделено 3,8 млн манатов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (30 км)-Тазакенд-Агбулаг-Гошакенд Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы (30 км)-Тазакенд-Агбулаг-Гошакенд, соединяющей 3 населенных пункта с населением три тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 3,8 млн манатов.