На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
6. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);
7. Улица Бакиханова, в сторону парка "Деде Горгуд";
8. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
9. Автодорога Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу".