На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в сторону центра;
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
8. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.