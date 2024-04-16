На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Бабека, в сторону центра;

3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от круга "20 Января" в направлении центра;

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

8. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева.