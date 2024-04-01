На ряде дорог в Баку возникли пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении метро "20 Января";
5. Проспект Микаила Усейнова, в направлении круга "Азнефть";
6. Проспект Гара Гараева, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Тбилисский проспект, в направлении центра;
9. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;
10. Улица Зарифы Алиевой;
11. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова.