На ряде дорог в Баку возникли пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, в направлении станции "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении метро "20 Января";

5. Проспект Микаила Усейнова, в направлении круга "Азнефть";

6. Проспект Гара Гараева, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Проспект Бабека, в направлении центра;

8. Тбилисский проспект, в направлении центра;

9. Проспект "8 Ноября", в направлении центра;

10. Улица Зарифы Алиевой;

11. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, в направлении улицы Рашида Бейбутова.