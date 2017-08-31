На продолжение проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в Баку и Абшероне выделено 3,54 млн манатов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке 28 Мая Бинагадинского района города Баку, селах Пирекешкюль и Гобустан Абшеронского района.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что достижение устойчивого и высокого экономического роста и социального благосостояния - одна из главных целей осуществляемой в Азербайджанской Республике стратегии социально-экономического развития. Для достижения этой цели в стране проводится широкомасштабная работа в таких приоритетных направлениях деятельности, как создание инфраструктуры, способной обеспечить повседневную комфортную жизнь граждан, в том числе оказание населению качественных коммунальных услуг.

B продолжение этих мер возникла необходимость в строительстве распределительной водной сети диаметрами 110-530 мм, протяженностью 5,7 км в поселке 28 Мая Бинагадинского района города Баку, магистрального водопровода диаметром 225 мм, протяженностью 4,3 км, распределительной водной сети диаметрами 110-160 мм, протяженностью 5,7 км в селе Пирекешкюль Абшеронского района, магистрального водопровода диаметром 225 мм, протяженностью 2,8 км и распределительной водной сети диаметрами 110-160 мм, протяженностью 7,1 км в селе Гобустан.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке 28 Мая Бинагадинского района города Баку, а также селах Пирекешкюль и Гобустан Абшеронского района из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 3,54 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в части 1-й настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.