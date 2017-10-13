На дорогах Баку затруднено движение транспорта

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку отмечается плотный транспортный поток.

Как сообщил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в эти минуты на проспектах Гейдара Алиева (в направлении центра), Нефтчиляр, Гара Гараева (в направлении м/ст. "Короглу") и Тбилисском проспекте, улицах Юсифа Сафарова (в направлении центра), Узеира Гаджибейли и Зарифы Алиевой наблюдается плотное движение автомобилей.