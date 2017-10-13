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    На дорогах Баку затруднено движение транспорта

    Об этом сообщил пресс-секретарь БТА Маис Агаев

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых улицах и проспектах Баку отмечается плотный транспортный поток.

    Как сообщил Report пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в эти минуты на проспектах Гейдара Алиева (в направлении центра), Нефтчиляр, Гара Гараева (в направлении м/ст. "Короглу") и Тбилисском проспекте, улицах Юсифа Сафарова (в направлении центра), Узеира Гаджибейли и Зарифы Алиевой наблюдается плотное движение автомобилей.

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