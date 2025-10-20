Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 20 октября, 2025
    • 08:22
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

    2. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    4. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    9. Проспект Бабека, в направлении центра;

    10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    11. На улице Зарифы Алиевой;

    12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    13. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

    14. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    15. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова.

    На большинстве основных улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Лента новостей