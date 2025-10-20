İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İnfrastruktur
    20 oktyabr, 2025
    08:14
    Bakının bir çox yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    3. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    5. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    6. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    7. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    8. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    9. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    11. Zərifə Əliyeva küçəsində;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Mikayıl Useynov prospekti, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində;

    14. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    15. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

