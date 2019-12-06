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Министр: Объединив усилия, мы повысим привлекательность TRACECA

Министр: Объединив усилия, мы повысим привлекательность TRACECA
© Report/ Firi Salim

"TRACECA стала первой искрой, которая возродила исторический Шелковый путь".

Как сообщает Report, об этом рассказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на международной конференции, посвященной 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и 14-ом заседании Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRACECA.

По его словам, развитие транспортного коридора TRACECA значимо для стран-членов: "Объединив наши усилия, мы сможем повысить привлекательность TRACECA".

Министр указал на транзитный потенциал Азербайджана: "Расположение Азербайджана на пересечении востока и запада, развитие автомобильных и железных дорог, Баку-Тбилиси-Карс, строительство Бакинского международного морского торгового порта способствуют развитию транспортного сектора и укрепляют транзитный потенциал Азербайджана. Этот транспортный коридор будет служить мостом между народами".

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