Министр: Баку-Тбилиси-Карс станет своеобразным мостом между Востоком и Западом

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс (БТК) станет своеобразным мостом между Востоком и Западом. Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.

"Турция, Грузия и Азербайджан - главные составляющие этого моста, что очень важно. Проект объединяет между собой три страны", - подчеркнул министр.

По его словам, вклад в реализацию проекта внесли все стороны, приложены большие усилия к тому, чтобы железнодорожная магистраль была сдана в эксплуатацию в ближайшее время и были налажены грузоперевозки.

Гахария отметил, что говорить о конкретных цифрах по перевозкам было бы неверно, пока проект не будет реализован полностью: "На сегодняшний день, даже после тестовых заездов, можно сказать, что по железнодорожной магистрали может перевозиться в целом от 1 до 2 млн тонн груза".