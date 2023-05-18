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Микаил Джаббаров: Танкер "Зангилан" является важным вкладом в успешную реализацию нефтегазовых проектов

Микаил Джаббаров: Танкер "Зангилан" является важным вкладом в успешную реализацию нефтегазовых проектов Строительство танкера "Зангилан" является важным вкладом в осуществление транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана, успешную реализацию нефтегазовых проектов и развитие отечественной судостроительной промышленности.
Инфраструктура
18 мая 2023 г. 14:19
Микаил Джаббаров: Танкер Зангилан является важным вкладом в успешную реализацию нефтегазовых проектов

Строительство танкера "Зангилан" является важным вкладом в осуществление транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана, успешную реализацию нефтегазовых проектов и развитие отечественной судостроительной промышленности.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

Министр отметил, что танкер "Зангилан" спущен на воду с целью продолжения строительства: "По техническим показателям это судно имеет широкие возможности, и является четвертым по счету нефтяным танкером, построенным на Бакинском судостроительном заводе, и вторым танкером для перевозки нефтепродуктов".

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov: 'Zangilan tanker aids in the successful execution of oil and gas projects'
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov: “Zəngilan” tankeri neft-qaz layihələrinin uğurla icrasına mühüm töhfədir”

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