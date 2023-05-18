Микаил Джаббаров: Танкер "Зангилан" является важным вкладом в успешную реализацию нефтегазовых проектов

Строительство танкера "Зангилан" является важным вкладом в осуществление транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана, успешную реализацию нефтегазовых проектов и развитие отечественной судостроительной промышленности.

Строительство танкера "Зангилан" является важным вкладом в осуществление транзитных грузоперевозок по территории Азербайджана, успешную реализацию нефтегазовых проектов и развитие отечественной судостроительной промышленности.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

Министр отметил, что танкер "Зангилан" спущен на воду с целью продолжения строительства: "По техническим показателям это судно имеет широкие возможности, и является четвертым по счету нефтяным танкером, построенным на Бакинском судостроительном заводе, и вторым танкером для перевозки нефтепродуктов".