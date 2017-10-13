Между Баку и Нахчываном откроется железнодорожное сообщение

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Создание железнодорожного сообщения между Баку и Нахчываном возможно через Турцию или Иран.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

По словам Гурбанова, есть два варианта для реализации этого проекта: "Железная дорога может быть проложена от Карса до Садарака. Это территория Турции, стоимость проекта составляет 2-2,5 млрд долларов. Пока неизвестно, когда турецкое государство выделит финансы на этот проект".

"С другой стороны, в Иране строится дорога для международного транспортного коридора Север-Юг. Стоимость проекта составляет 1 млрд долларов. Иранская сторона берет на себя затраты по выкупе земельных участков под строительство железной дороги. После завершения всех строительных работ из Баку в Нахчыван можно будет попасть через Иран по территории протяженностью 1 450 км. Отметим, что глава государства также заинтересован в реализации этого проекта", - сказал председатель АЖД.