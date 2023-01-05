Лукашенко: Нужно ускорить строительство белорусских портов в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по экспорту продукции заявил, что нужно ускорить строительство белорусских портов в России.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по экспорту продукции заявил, что нужно ускорить строительство белорусских портов в России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство БелТА.

"Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать через собственные порты", - сказал он.

В августе прошлого года премьер страны Роман Головченко заявил, что Беларусь приняла решение о создании портовой мощности на северо-западе РФ. Беларусь в связи с западными санкциями лишена возможности экспортировать товары, в том числе калийные удобрения, через балтийские порты. Литва с 1 февраля 2022 года перестала принимать поезда из этой страны с калийными удобрениями, следовавшими в направлении порта Клайпеды - крупнейшего перевалочного узла при экспорте белорусских удобрений. Через Клайпедский порт на суда ранее погружалось 10-11 млн тонн удобрений в год.