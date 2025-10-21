Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для развития транзитных и логистических связей между Востоком и Европой.

Об этом сообщил Report посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

По словам дипломата, Латвия приветствует позитивные сдвиги в процессе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией и поддерживает подписание Вашингтонского соглашения.

"Зангезурский коридор играет огромную роль в развитии транзита и логистики с Востока в Европу и в обратном направлении. Это будет большое достижение. Наши компании также рассматривают возможность расширения маршрута в направлении портов Балтийского моря. Пока конкретных проектов нет, но сам масштаб этой инициативы впечатляет", - отметил Э. Скуя.

Посол напомнил, что Латвия в настоящее время находится в статусе наблюдателя в ТРАСЕКА (Европейско-Кавказско-Азиатском транспортном коридоре).

"Это лишь первый шаг, однако мы уже думаем, как расширять наше сотрудничество. К сожалению, пока не могу назвать конкретные проекты, но уверен, что это расширение принесет пользу как Латвии, так и другим странам Балтии", - подчеркнул дипломат.

Э. Скуя также отметил, что Латвия поддерживает переговорный процесс, участие международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, и видит в Азербайджане фактор стабильности.

"Развитие экономики, транспорта и логистики создает основу для урегулирования других вопросов и укрепления мира в регионе", - добавил посол.