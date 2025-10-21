Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 15:49
    Латвийские компании заинтересованы в расширении Зангезурского коридора до портов Балтийского моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для развития транзитных и логистических связей между Востоком и Европой.

    Об этом сообщил Report посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя.

    По словам дипломата, Латвия приветствует позитивные сдвиги в процессе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией и поддерживает подписание Вашингтонского соглашения.

    "Зангезурский коридор играет огромную роль в развитии транзита и логистики с Востока в Европу и в обратном направлении. Это будет большое достижение. Наши компании также рассматривают возможность расширения маршрута в направлении портов Балтийского моря. Пока конкретных проектов нет, но сам масштаб этой инициативы впечатляет", - отметил Э. Скуя.

    Посол напомнил, что Латвия в настоящее время находится в статусе наблюдателя в ТРАСЕКА (Европейско-Кавказско-Азиатском транспортном коридоре).

    "Это лишь первый шаг, однако мы уже думаем, как расширять наше сотрудничество. К сожалению, пока не могу назвать конкретные проекты, но уверен, что это расширение принесет пользу как Латвии, так и другим странам Балтии", - подчеркнул дипломат.

    Э. Скуя также отметил, что Латвия поддерживает переговорный процесс, участие международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов, и видит в Азербайджане фактор стабильности.

    "Развитие экономики, транспорта и логистики создает основу для урегулирования других вопросов и укрепления мира в регионе", - добавил посол.

    Азербайджан Латвия Эдгарс Скуя Зангезурский коридор
    Latviya şirkətləri Zəngəzur dəhlizinin Baltik dənizinə qədər genişləndirilməsini istəyir - EKSKLÜZİV
    Latvian companies interested in expanding Zangazur Corridor to Baltic Sea ports - EXCLUSIVE

    Последние новости

    16:52

    Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.ai

    Внешняя политика
    16:52

    В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поезда

    Другие страны
    16:40

    Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в Тбилиси

    В регионе
    16:39
    Фото

    АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынках

    Здоровье
    16:34

    Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката

    Происшествия
    16:30
    Фото

    Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:30

    Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евро

    Другие страны
    16:29

    АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Габала

    Инфраструктура
    16:22

    Финляндия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в возобновляемой энергетике

    Энергетика
    Лента новостей